¿Qué pasó?

Un accidente aéreo se registró este viernes con un helicóptero que capotó en un estacionamiento cercano hospital Roberto del Río, en la comuna de Independencia.

El hecho se registró en el sector de las calles Independencia y Benzanilla, lugar donde Bomberos se encuentra realizando labores.

¿Qué dijo Carabineros?

El mayor Gerardo Henríquez comentó en el lugar que solamente el piloto del helicóptero resultó lesionado producto del accidente, el que correspondería a un aterrizaje de emergencia.

“El piloto fue auxiliado personal del SAMU y trasladado hasta el Hospital San José”, comentó.

Agregó que esta persona afectada salió esde el sector de El Salto y se dirigía hacia Codehua.

Trabajo de equipos de emergencia

A través de sus redes sociales, Bomberos han publicado imágenes del trabajo en la zona, las que se enfocan en el control del derrame de combustible desde la nave.

AHORA - CBS trabaja en Accidente Aéreo en estacionamiento de recinto médico, Av. Independencia y Bezanilla, #Independencia. #EmergenciasCBS pic.twitter.com/QZ2r0PR122 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) July 31, 2020

Al parecer esta sería la imagen de la nave accidentada, estamos confirmando información https://t.co/PTNRTbSMJN — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) July 31, 2020

¿Qué informó el Gobierno?

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñigainformó: "Me comuniqué con directora del hospital Roberto del Río, me informa que no hay pacientes ni funcionarios afectados a propósito de este accidente. Esto se produjo en un estacionamiento particular a un lado del hospital. El equipo del hospital está evaluando la salud del tripulante".