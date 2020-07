¿Qué pasó?

En el contexto del retiro del 10% de los fondos previsionales, una mujer denunció que aparece como fallecida desde 2018 en el registro de su AFP, problema detectado por ella hace tres semanas y que aún no ha sido solucionado.

¿Qué dijo?

Se trata de Magaly Godoy, afiliada a AFP Hábitat, quien señaló a Meganoticias Alerta que "hace aproximadamente tres semanas ingresé para recuperar mi clave y me encontré con la sorpresa que al ingresar el RUT, aparezco como persona fallecida desde 2018”.

“Yo averigüé por otros medios, porque jamás me han contestado de la AFP, que si pertenezco todavía a ella (...). Mandé un correo a la Superintendencia de Pensiones y no ha habido respuesta", agregó la afectada.

Además aseguró que ha intentado comunicarse por diversos medios con Hábitat, aunque sin respuesta, por lo cual decidió presentarse personalmente en una de las sucursales.

“Me encuentro con el problema que la AFP Hábitat no está funcionando en Maipú, entonces nos están engañando, dicen que está abierta la sucursal y no es verdad”, sostuvo Magaly.

"Me parece insólito"

Asimismo, aclaró que “yo trabajo desde los 18 años, por lo tanto, yo sé lo que tengo en la AFP y dejé de trabajar hace unos 10 años, entonces yo tengo plata y ahora me encuentro con la sorpresa que estoy fallecida para ellos, pero estoy aquí, entonces me parece insólito y quiero que me solucionen este tema”.

Ver cobertura completa