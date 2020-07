IBM anunció que varios bancos globales –entre ellos BNP Paribas, una de las entidades más grandes de Europa- se unirán a un creciente ecosistema de instituciones financieras y más de 30 nuevos proveedores de tecnología que adoptarán la nube de IBM para Servicios Financieros (IBM Cloud for Financial Services). Además, IBM y Bank of America marcan otro hito en su historia de colaboración con la proclamación de un marco normativo para la industria de servicios financieros que establece una nueva generación de soluciones de nube empresarial, con criterios operativos comunes y control de cumplimiento simplificado (IBM Cloud Policy Framework for Financial Services), que permite a los actores del ecosistema realizar transacciones con confianza.

IBM también anuncia la formación del Consejo Consultivo de la Nube para Servicios Financieros , que reunirá a las principales instituciones financieras a nivel global para impulsar la evolución estratégica de la seguridad en la nube en este sector tan regulado. El Chief Technology Officer, Tony Kerrison, representará al Bank of America en el Consejo, y estará dirigido por Howard Boville, vicepresidente senior de IBM Cloud.

“Hemos tenido un gran éxito con nuestra nube privada propietaria, que actualmente aloja la mayoría de nuestras cargas de trabajo de tecnología”, comentó David Reilly, ejecutivo de Global Banking & Markets, Enterprise Risk & Finance Technology and Core Technology Infrastructure de Bank of America. “Al mismo tiempo, hemos buscado identificar una solución lista para servicios financieros que ofrezca un idéntico nivel de seguridad y economía que nuestra nube privada, con escalabilidad mejorada. Es por eso que nos estamos asociando con IBM para crear una nube de terceros, la primera en la industria, que coloca la resiliencia de los datos, la privacidad y las necesidades de seguridad de la información del cliente al frente de la toma de decisiones.”

Como eje del desarrollo de IBM Cloud for Financial Services, la compañía colaboró ??con Bank of America y Promontory, una unidad de negocios de IBM Services y líder global en consultoría de cumplimiento normativo de servicios financieros, para establecer un conjunto de requisitos de control y seguridad de la nube como base de su marco de políticas, que permitirá a las instituciones hospedar con confianza aplicaciones y cargas de trabajo críticas. El IBM Cloud Policy Framework for Financial Services ya está disponible y tiene como objetivo ofrecer los controles informados por la industria como necesarios para operar de manera segura con datos bancarios confidenciales en una nube pública. IBM, Promontory y el Consejo Consultivo de la Nube continuarán colaborando para asegurar que el marco esté actualizado para abordar las últimas regulaciones de la industria.

BNP Paribas se une a IBM Cloud for Financial Services

BNP Paribas se ha comprometido a unirse a la IBM Cloud for Financial Services como un cliente ancla en Europa, para soportar su primera nube dedicada para cumplir con GDPR, reconociendo que una nube pública fundamentada por la profunda experiencia en la industria financiera, el marco de control y las capacidades de protección de datos líderes de IBM, cumple con sus estrictos estándares. BNP Paribas utilizará una nube dedicada, desarrollada y administrada por IBM, que aprovechará las tecnologías de nube pública de la compañía, incluidas las capacidades de cifrado Keep Your Own Key (KYOK). BNP Paribas podría planear incorporar socios bancarios adicionales en toda Europa en el futuro.

“A medida que continuamos expandiendo nuestra colaboración con IBM, estamos impulsando la innovación en la industria de servicios financieros y asociándonos con un ecosistema creciente de proveedores de tecnología, desde startups hasta líderes en el sector. Este es un paso importante para que el Grupo BNP Paribas acelere su camino de transformación y cumpla con las regulaciones europeas.”, señaló Bernard Gavgani, CIO, BNP Paribas. “IBM Cloud for Financial Services nos ayuda a avanzar en nuestro viaje de transformación hacia la nube y a migrar cargas de trabajo de misión crítica con confianza, sabiendo que podemos cumplir con las normas que rigen en la industria”.

IBM amplía su ecosistema de servicios financieros en la nube

IBM ha extendido su creciente cooperación con proveedores de software independientes (ISV por sus siglas en inglés) e incluyó más de 30 asociados nuevos. Este ecosistema ampliado se ha comprometido a incorporar ofertas y servicios de IBM Cloud for Financial Services que abordarán los estrictos requisitos de seguridad, resiliencia y cumplimiento, y permitirán acelerar las transacciones con las instituciones de servicios financieros.

“Con importantes instituciones y socios tecnológicos uniéndose a nuestra nube de servicios financieros, IBM transmite a la industria y al mundo que su nube pública -equipada con capacidades de cifrado líderes- es la nube empresarial ideal para todos los sectores altamente regulados, como banca, salud, telecomunicaciones, aerolíneas y más”, afirmó Howard Boville, vicepresidente senior de IBM Cloud. “IBM está creando una plataforma para que las organizaciones puedan asegurar sus requisitos regulatorios, y al mismo tiempo, posibilita un ecosistema de colaboración que contribuye a que los bancos y sus proveedores puedan realizar transacciones con confianza”.

Nuevo IBM Research Cloud Innovation Lab y capacidades de seguridad innovadoras para clientes

IBM Research ha desempeñado un papel central en los fundamentos tecnológicos de IBM Cloud for Financial Services, al adoptar un enfoque integral de seguridad y marco normativo que abarca la infraestructura, la plataforma, los datos y el flujo de trabajo del desarrollador. En esta línea, IBM lanzará el IBM Cloud Security and Compliance Center que permitirá a los clientes monitorear, gestionar y garantizar la conformidad de sus cargas de trabajo. De esta manera, proporcionará un proceso continuo, automatizado y adaptable para mejorar la seguridad de la nube. Siguiendo los pasos de su adquisición reciente de Spanugo, el IBM Cloud Security and Compliance Center brindará al desarrollador la capacidad de instrumentar controles automatizados de protección y cumplimiento en su flujo de trabajo.

Una vez que el IBM Cloud Security and Compliance Center esté disponible en agosto de 2020, los bancos globales y los proveedores de software independiente con cargas de trabajo en IBM Cloud for Financial Services podrán definir sus perfiles de cumplimiento, gestionar los controles, mantener un extenso registro de datos para auditoría y, en tiempo real y de manera continua, supervisar que toda su organización siga las regulaciones establecidas para la industria. Además, Promontory continuará brindando servicios de asesoramiento de riesgos de TI a medida para los usuarios de IBM Cloud for Financial Services.

Para permitir que los clientes de servicios financieros y los socios del ecosistema se beneficien e influyan en la creación de tecnologías de nube emergentes, la compañía lanzará IBM Research Cloud Innovation Lab, planificado para agosto de 2020. Clientes y socios de la industria podrán dar un primer vistazo a las últimas innovaciones del laboratorio de IBM Research, así como experimentar rápidamente, profundizar en la tecnología y la funcionalidad de las nuevas soluciones en la nube e intercambiar ideas con los equipos. Para más información sobre IBM Research Cloud Innovation Lab e IBM Cloud Center for Security and Compliance, ingrese aquí.

IBM Cloud for Financial Services se basa en la nube pública de IBM, que cuenta con la misma seguridad informática líder en la industria de los IBM Z. Se ofrece a través de los Servicios de IBM Hyper Protect y presenta capacidades de cifrado 'Keep Your Own Key', respaldadas por el más alto nivel de certificación de seguridad disponible comercialmente. Así, IBM Public Cloud se convierte en la nube pública más segura y abierta de la industria para los negocios.