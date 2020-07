¿Qué pasó?

Esta jornada se vive un nuevo debate del proyecto que permite el retiro anticipado de hasta un 10% de los fondos de la AFP, inicitaiva que ya fue aprobada por el Senado y que ahora busca su salida en la Cámara de Diputados, tras las modificaciones realizadas a la moción.

En este escenario, el diputado Mario Desbordes (RN) hizo un llamado a aprobar esta alternativa que busca paliar la crisis económica que afecta al país a causa del brote de coronavirus.

"Ojalá aprobemos esto y dejemos de pelear, mientras la gente está desesperada pidiéndonos respuestas", expuso.

¿Qué dijo Desbordes?

“Nuestro Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo fiscal que irá en ayuda de muchas familias, pero este esfuerzo no llega a otros hogares”, comenzó apuntando en su intervención.

Además, expuso que “no estamos guiado por las encuestas, estamos escuchando a la gente. Nos tildan de populistas, pero no entraré en eso”.

“Les pido perdón”

Además, Desbordes apuntó a miembros de su sector que sostuvieron que esta es “una mala política pública”, aseverando que “en sus columnas no gastan una gota de tinta para proponer otra alternativa para la gente”.

Junto con ello, dio ejemplos que reflejan que la ayuda del Estado no llega a todas las personas al señalar que “la señora Patricia tiene un local en 10 de julio, el fogape le rechaza la ayuda, porque tiene boletín comercial le pido perdón. Esta doña Katherine con su óptica, no le llega ayuda, no tengo respuesta perdone que se lo diga”.

"No encuentro otra opción pese a todo el esfuerzo del fisco para salvar tu pyme y negocio. Ojalá aprobemos esto, mientras que la gente espera desesperada por una respuesta”, cerró.

