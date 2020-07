¿Qué pasó?

Este martes el senador Iván Moreira se refirió al proyecto de retiro anticipado de los fondos de pensiones, a la votación que se llevará a cabo este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados y a los nuevos anuncios del Ejecutivo en beneficio de la clase media.

¿Qué dijo?

El parlamentario señaló que se reunió junto a otros senadores con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien le hicieron algunas propuestas: “Lo que nosotros hemos hecho con el ministro es llevarle algunas medidas de sentido común. Y esa es no más crédito por pagar y usar el concepto de transferencia al bolsillo de la clase media, a quienes han tenido una caída de ingresos”.

A juicio de Moreira, "la reunión que tuvimos ayer fue esperanzadora, estuvimos una hora y media con el ministro de Hacienda, una hora y media con el principal asesor del Presidente de la República, Cristián Larroulet, ocasionalmente me encontré con el Presidente y pude plantearle lo que yo pensaba. Ninguno me dijo que yo estaba pidiendo una cuestión excesiva".

"Yo pedí una transferencia directa que le llegue al bolsillo a la gente, pedí que se destrabe de la Dipres más de $35 mil millones, para poder llegar con un subsidio de hasta $3 millones y poder acceder también al Fogape a más de cien mil mipymes y ferias libres. Le pedí al Gobierno que se estudiará una subvención a los apoderados de colegios subvencionados con copago, a jardines infantiles. Son cosas que son totalmente posibles y accesibles”, planteó.

En ese sentido, expicó que “el concepto es un aporte, una transferencia al bolsillo de la gente y eso es un avance, eso es lo que nos da confianza de que el Gobierno va a seguir, en la medida de lo posible entregando recursos directamente a la gente”.

Proyecto de retiro del 10%

En cuanto al proyecto que se discute este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, manifestó que “me parece que este no es un buen proyecto, pero seamos honrados, nos hemos visto entre la espada y la pared, y hemos tenido que presionar a nuestro Gobierno, no me gusta hacer las cosas así”.

“Nosotros lo que queremos ver son los anuncios que van a hacer, dentro de las próximas horas y esperamos que esos anuncios reviertan la decisión de muchos parlamentarios de cómo van a votar”.

Críticas a las AFP

El senador también criticó al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín: “Yo le digo, que tenga un poco más de cuidado, porque está generando provocación, está generando que muchas personas que tienen que decidir cómo van a votar en la Cámara de Diputados pueden darse vuelta, porque sus discursos son provocadores”.

“Las AFP no son santas, han cometido muchos errores y también han abusado, pero eso no significa que por esa razón la gente va a sacar el 10%, porque hay muchos chilenos, que a mi juicio, no tienen por qué gastar sus ahorros, es el Estado el que tiene que ayudarlos en pandemia”, aseveró.

