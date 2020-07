¿Qué pasó?

El pasado 26 de abril, el plebisicito constituyente fue suspendido por los casos de contagio por coronavirus que registraba el país.

Por ello, se determinó que la nueva fecha será el 25 de octubre y, para que no sea nuevamente postergado, el Sevicio Electoral (Servel) ya está trabajando en algunas medidas para llevar a cabo el proceso que aprobará o rechazará la redacción de una Nueva Constitución.

Así lo afirmó el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Patricio Santamaría, quien mencionó algunas de las medidas que están siendo analizadas para ejecutarlas en medio de la emergencia sanitaria.

¿Qué señaló la autoridad?

En una entrevista con CNN Chile, Santamaría manifestó que "la pandemia nos sorprendió y eso significa una diferencia, pero en junio ya entregamos al gobierno un documento y estamos trabajando".

El plan que está elaborando Servel está siendo asesorado por autoridades de gobierno: "estamos conformando una mesa con el Minsal y con otros expertos para poder ir definiendo los mecanismos hacia adelante, pero estamos absolutamente preparados para el plebiscito de octubre”.

Voto físico no será reemplazado

Asimismo, Santamaría aseguró que el voto físico no será sustituido por otras modalidades de sufragio, ya que "es muy difícil acostumbrarse a asumir un procedimiento nuevo".

“Lo fundamental es hacer pocos cambios. Algunos dicen voto anticipado, pero no es cosa de hacerse de un día para otro. El voto electrónico demoró 20 años en funcionar y el voto postal tiene el problema de que no es secreto, y eso no va con la idiosincrasia chilena”, dijo al respecto.

Plantea dos días para votar

Con el objetivo de cumplir medidas sanitarias, como la no aglomeración de personas, desde el Servel plantean realizar el plebisicito en doble jornada: “Así podemos ordenar la participación de adultos mayores y de la población de riesgo".

"Queremos hacer el esfuerzo de que incluso quienes estén contagiados puedan votar, porque es fundamental el derecho que se está ejerciendo. Es un proceso histórico y es un derecho humano de participar directamente en el gobierno del país”, añadió.

En caso de que no se concrete la idea de realizarlo en dos días, el presidente del organismo sostuvo que "podríamos hacerlo en un día y aumentamos la jornada de votación. Lo hacemos en más locales y más amplios, que permitan instalar las mesas de manera más separada”.

Cumplimiento de medidas sanitarias

El funcionario público se refirió a la aplicación de las medidas sanitarias que se establecerán el 25 de octubre en todos los locales de votación.

"Vamos a trabajar el tema del aforo, no van a poder entrar todas las personas al mismo tiempo, se solicitará el uso de mascarillas, de alcohol gel, entre otros. De forma que vamos a tener todas las garantías para que las personas puedan ejercer su derecho”, complementó.

Llamado a la ciudadanía

Por último, Santamaría hizo un llamado para que la ciudadanía participe en el plebiscito constitucional y tome los resguardos correspondientes para evitar contagios.

“Cuando las personas se sienten motivadas y se dan cuenta de que lo que van a votar efectivamente va a producir un efecto en sus vidas, las personas van y concurren. La seguridad que tenemos que dar nosotros es que, cuando vayan, no se contagien y que con tranquilidad puedan votar”, cerró.