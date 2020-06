¿Qué pasó?

Luego de que se ingresara al Congreso el proyecto para volver a prorrogar el pago del permiso de circulación, el diputado Marcelo Díaz (PS) llamó al presidente de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, René Alinco, a poner en tabla la iniciativa.

Sin embargo, al parlamentario independiente no le pareció el llamado de Díaz, a quien le respondió con garabatos.

¿Qué dijo el diputado Díaz?

"El plazo para renovar permisos de circulacion vence la próxima semana, por eso con Patricio Rosas ingresamos un proyecto de ley que lo posterga hasta el fin del Estado de Excepción. Espero que René Alinco lo ponga en tabla de la Comisión de Transportes lo antes posible", indicó Marcelo Díaz en su cuenta de Twitter.

¿Cuál fue la respuesta del diputado Alinco?

Ante esto, Alinco escribió en la misma plataforma: "Qué te crees 'aweonao' que debemos funcionar por que tú lo dices? Así como lo hicimos la primera vez en Comision OOPP, que yo presido, ya tenemos la disposicion para ayudar al pueblo y a los trabajadores en este y otros temas".

Pero no se quedó ahí, pues luego prosiguió con su respuesta para aclarar que trabaja en forma silenciosa.

"A mí no me vas a apurar el tranco solo porque tú y tu asesor (ese gordito barbón) me lo digan publicamente. En la comisión de OOPP para que tú sepas, hacemos nuestra pega en forma silenciosa y sin tanto alarde comunicacional como es tu costumbre. TE QUEDO CLARO GIL K...", agregó.

La respuesta de Díaz

Tras la situación, Díaz reaccionó ante los insultos de Alinco, aclarando que su respuesta es la mejor propaganda para el proyecto.

"René, gracias por tu buen espíritu y tu pronta respuesta con la gentileza que te caracteriza. Es un buen auspicio para el proyecto que busca prorrogar nuevamente el pago del permiso de circulación".