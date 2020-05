¿Qué pasó?

La noche del miércoles 27 de mayo, cientos de usuarios reportaron en redes sociales un presunto colapso de los sitios web de distintas AFP.

Incluso, algunos usuarios acusaron que los sistemas de las páginas dejaban a los clientes en filas virtuales con miles de personas.

Los reportes corresponderían a afiliados que intentaban cambiarse de fondo, quienes apuntaron a las AFP Capital, Habitat y Modelo.

La mayoría de los reclamos fueron por problemas con la segunda clave, que permite migrar de fondo, mientras que otros usuarios indicaron que tampoco podían acceder a las plataformas virtuales con sus nombres de usuarios y contraseñas.

Entre los afiliados que reportaron problemas en redes sociales estuvo la senadora Ximena Rincón, quien señaló que "he mirado y accedido a mis fondos hace 2 días Trato ahora de acceder p cambiar mis $ y me dicen que no tengo clave? Eso es falso, he escrito a superintendente y estoy presentando reclamo (sic)".