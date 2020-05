¿Qué pasó?

Este lunes el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunció que tras realizarse el test que detecta el coronavirus, este dio positivo, sin embargo, ya se encontraba realizando cuarentena preventiva.

El viernes pasado, el secretario de Estado había comunicado que luego de que un integrante de su equipo diera positivo al examen, decidió realizarse el test, transformándose en la primera autoridad de Gobierno en contagiarse de la enfermedad.

¿Qué dijo?

Moreno señaló que "he sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora".

Además, agregó que "tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen".

He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. #CuidémonosEntreTodos — Alfredo Moreno Charme (@amorenocharme) May 25, 2020

Ministros que hicieron cuarentena preventiva

Cabe señalar, que otros ministros hicieron cuarentena preventiva, sin embargo, tras dar dado negativo al examen, han retomado sus funciones, como el caso del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de Interior, Gonzalo Blumel, de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward.

