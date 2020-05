¿Qué pasó?

Este miércoles, el médico Carlos Meza profundizó en Meganoticias su experiencia de padecimiento de coronavirus, que lo llevó incluso a estar en la UCI, y cómo el tratamiento con plasma influyó en su mejoría. Hoy, está pronto a volver a trabajar combatiendo la pandemia.

Respecto a su contagio, Meza explicó que lo atribuye al contacto cercano con otra profesional de la salud, a la cual atendió, y que luego dio positivo al examen de coronavirus.

"Luego de unos tres días del contacto con la doctora comencé con compromiso del estado general muy importante, fiebre de 38,6º, calofríos, comprendí que algo estaba pasando, 72 horas metido en una urgencia respiratoria metido con pacientes con coronavirus, la cosa no se veía muy bien digamos", aseguró.

UCI

Tras empeorar su estado, fue trasladado a la UCI y conectado a ventilación mecánica no invasiva. En ese momento, se contactó con el hematólogo de la Fundación Arturo López Pérez Raimundo Gazitúa, quien le ofreció la alternativa de tratamiento con plasma, el cual aún no era probado en pacientes.

"Yo en ese momento estaba con la máscara de oxígeno, sintiéndome como que me hubieran atropellado 10 camiones, muy mal, en una UCI, le dije 'vamos, ahora ya'", relató a Meganoticias.

Día siguiente

Tras esto, el médico señaló que "como todas las otras noches no logré dormir bien y me quedo dormido a las 7 de la mañana del 27 de abril, dos horas después, a las 9:00, me despierto, otro, otro Andrés, ya me había atropellado un solo camión, no 10 camiones, no me sentía ni cerca de una maratón, pero me sentía muy bien, con fuerza en las manos, con fuerza para poder sentarme en la camilla, antes no me podía mover".

Respecto al tratamiento con plasma, Meza sostuvo que "yo creo que esta es una alternativa real, la verdad es que los médicos no creemos mucho en milagros o en cosas mágicas o en recuperaciones espontáneas, hubo claramente un antes y un después en mi tratamiento personal, no existe mucha evidencia todavía con el plasma, pero no existe mucha evidencia con nada".

En este sentido, agregó que "yo puedo hablar por mi caso personal, mi recuperación tanto desde el punto de vista de los síntomas físicos como de los parametros de exámenes de sangre, mejoraron drásticamente, o sea, hubo efectivamente una mejor y yo sí pienso, al igual que el hematólogo con el que todavía mantengo contacto, que sí es una alternativa real de tratamiento".

Aislamiento

Finalmente, en cuanto a los días que estuvo internado, el profesional apuntó que es un proceso complejo, debido a que "no estás en la posibilidad de estar en tu casa acompañado de tus seres queridos, estás solo, acompañado de un equipo de salud excepcional, pero que finalmente no es tu familia (...) yo pensé varias veces que me iba a morir".

