¿Qué pasó?

Una familia acusa trato discriminatorio en contra de Felipe Cortina, quien tiene síndrome de Down y al que le habrían impedido subir a un bus que viajaría desde Pucón a Santiago, tras pasar unas vacaciones familiares.

En redes sociales, su hermana Javiera Cortina, relató que Felipe iba a realizar su primer viaje solo para retomar su vida laboral, sin embargo, cuando su madre le dijo al chofer que quería acompañarlo a sentarse porque tenía síndrome de Down, comenzaron los problemas.

Testimonio

“El auxiliar del bus le indicó que él no podía subirse porque tenía síndrome de Down. Entregó una serie de argumentos absurdos y discriminatorios, con Felipe presente como si él no escuchara ni entendiera lo que estaba pasando. Le dijeron a mi mamá que le podía dar un ataque o algo y que ellos no se podían hacer cargo”, indicó Javiera.

Además relató que “cuando mi mamá quiso hablar con el chofer en busca de apoyo ante esta situación, él le respondió que ‘por su enfermedad’, no podía viajar solo”.

"Quedó con la sensación de que él era un problema"

“Me parte el alma pensar en la frustración de Felipe al presenciar esta escena. Él, orgulloso de estar realizando su primer viaje solo en bus para llegar a Santiago a trabajar, quedó con la sensación de que él era un problema y se preocupó”, sostuvo.

Javiera además contó que Felipe estudió en la Universidad Central “una carrera que le entregó herramientas y autonomía para desenvolverse en este mundo tan ‘normal’". Además, contó que se moviliza solo en el transporte público, ha dado charlas y forma parte de una compañía de teatro. Actualmente, trabaja en la subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación.

Reacciones

El Servicio Nacional de la Discapacidad, ofreció su ayuda legal para este caso: "Ante el caso de Felipe Cortina, quien habría sido víctima de una vulneración de derechos por parte de una empresa de transporte, desde @Senadis_gob le ofreceremos asesoría judicial al joven y su familia a través del programa de Acceso a la Justicia y oficiaremos a la empresa".

Carol Bown, subsecretaria (s) de la Niñez, indicó que “a raíz del caso de Felipe, joven con síndrome de Down discriminado por empresa de buses, desde el @MinDesarrollo queremos hacer un llamado a todos, y en especial a las empresas, a tratar con dignidad a las personas con discapacidad y capacitar a sus trabajadores en forma adecuada”.

Mientras que la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, reaccionó en redes sociales y señaló que “no queremos más casos como el de Felipe. Nadie debe ser discriminado, independiente de condición, orientación religiosa, política o sexual ni enfermedad. Me sumo al llamado de @MinDesarrollo(S) @CarolCBown a erradicar estos hechos. #ChileJuntos avanza con todos y diciendo #YoTeRespeto”.