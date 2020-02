¿Qué pasó?

Un vecino de la comuna de Paine, inspirado en un capítulo de Los Simpson, adaptó un camión y creó una piscina móvil que recorre las calles.

Con la idea de brindarle a los niños una forma de combatir el calor del verano, Ramón Sandoval, acondicionó uno de sus camiones con los materiales de una maestranza e ideó la piscina móvil, la cual es completamente gratuita.

En consciencia que el sector se encuentra con escasez hídrica, el agua luego de ser utilizada la regala a la gente que no tiene, quienes la ocupan en baños y como regadío.

Sandoval es bombero hace al menos 23 años y antes ya ha brindado actividades de este tipo, señalando que tienen un cine, un circo y en navidad sacan un trineo.

“Siempre me ha gustado ayudar en todo aspecto, la vida siempre me ha enseñado que no hay que esperar nada a cambio, pero siempre me ha gustado hacer esto de corazón”, indicó.