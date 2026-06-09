Estos serán los astronautas de Artemis III: la NASA presenta a la tripulación de su próxima gran misión lunar

09 jun. 2026 - 15:57 hrs.

La NASA dio un nuevo paso en su ambicioso programa de exploración lunar al revelar los nombres de los astronautas que formarán parte de la misión Artemis III, una de las operaciones espaciales más complejas planificadas en las últimas décadas.

El vuelo, previsto para 2027, tendrá como principal objetivo poner a prueba nuevas tecnologías y maniobras en órbita terrestre que serán fundamentales para futuras expediciones lunares. Entre ellas destacan los primeros encuentros y acoplamientos entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por las compañías Blue Origin y SpaceX.

La misión forma parte del programa Artemis, iniciativa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna y sentar las bases para futuras expediciones tripuladas a Marte.

¿Quiénes integrarán la tripulación de Artemis III?

La NASA confirmó que la tripulación principal estará compuesta por cuatro astronautas:

Randy Bresnik (NASA), comandante de la misión.

de la misión. Luca Parmitano (Agencia Espacial Europea, ESA), piloto.

(Agencia Espacial Europea, ESA), piloto. Andre Douglas (NASA), especialista de misión.

de misión. Frank Rubio (NASA), especialista de misión.

Además, el astronauta estadounidense Bob Hines fue designado como miembro suplente de la tripulación.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la participación de Luca Parmitano, quien se convertirá en el primer astronauta de la Agencia Espacial Europea asignado a una misión Artemis.

La misión probará tecnología clave para regresar a la Luna

Durante Artemis III, el poderoso cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) llevará a la tripulación a bordo de la nave Orion desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, hacia la órbita terrestre.

Una vez en el espacio, los astronautas realizarán una serie de maniobras inéditas junto a versiones de prueba de los módulos de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

La misión permitirá verificar sistemas de navegación, software, propulsión, comunicaciones y procedimientos de acoplamiento, tecnologías consideradas esenciales para futuras expediciones lunares.

Según la NASA, se tratará de una operación altamente coordinada que requerirá múltiples lanzamientos de algunos de los cohetes más potentes jamás construidos.

"Otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna"

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó la relevancia de la misión para el futuro de la exploración espacial.

"Hoy damos otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, construyendo sobre la extraordinaria base sentada por los astronautas de Artemis II", afirmó.

Asimismo, señaló que Artemis III pondrá a prueba capacidades que serán fundamentales para explorar destinos más lejanos.

"Artemis III demostrará el poder de la innovación estadounidense y la asociación internacional mientras probamos operaciones complejas de encuentro y acoplamiento y avanzamos en tecnologías que algún día nos llevarán más profundamente en el sistema solar", agregó.

La primera misión lunar llegará en 2028

Aunque Artemis III no contempla un alunizaje, sí será clave para preparar Artemis IV, la primera misión del programa que tiene previsto llevar astronautas al Polo Sur de la Luna en 2028.

Actualmente, la NASA continúa avanzando en la construcción y pruebas de la nave Orion, el cohete SLS y los sistemas de aterrizaje desarrollados por sus socios comerciales.

Los ingenieros trabajan en la integración de módulos, escudos térmicos, motores y sistemas de acoplamiento, mientras que Blue Origin y SpaceX desarrollan las versiones lunares de sus respectivos vehículos.

El objetivo final: llegar a Marte

La agencia espacial estadounidense ha señalado que el programa Artemis representa mucho más que un regreso a la Luna.

La iniciativa busca establecer una presencia humana sostenible en el satélite natural de la Tierra, desarrollar nuevas tecnologías para la exploración espacial y utilizar la experiencia adquirida como plataforma para futuras misiones tripuladas a Marte.

De concretarse los plazos establecidos, Artemis III marcará uno de los hitos más importantes de la exploración espacial moderna y acercará a la humanidad a una nueva era de viajes más allá de la órbita terrestre.

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