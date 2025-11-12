Tragedia carretera en Perú: Al menos 37 muertos y 24 heridos deja grave accidente de bus

12 nov. 2025 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 37 muertos y 24 heridos dejó un accidente de tránsito registrado este miércoles en Arequipa, en el sur de Perú, luego de que un bus que cayera por un abismo tras chocar con una camioneta.

El siniestro es uno de los peores de los últimos años en Perú, un país con una alta accidentalidad en las vías, debido a exceso de velocidad y embriaguez, según coinciden varios estudios.

El bus, de la empresa Llamosas, partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa, y llevaba 60 pasajeros.

Accidente ocurrió en carretera que conecta con Chile

"Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos", dijo a AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

El accidente de tránsito se produjo durante la madrugada en la carretera Panamericana Sur, que de hecho conecta con Chile.

El vehículo de pasajeros rodó por un abismo de 200 metros en el kilómetro 780 de la ruta, tras chocar de frente con una camioneta en una curva, según reportes de prensa que citan a cuerpos de Bomberos.

