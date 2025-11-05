Joven fue al doctor por un dolor de cuello y le recetaron paracetamol, pero en realidad tenía cáncer en etapa 4

05 nov. 2025 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un delicado momento es el que atraviesa Kyle Kennedy, un joven de 23 años que acudió al doctor por un dolor e hinchazón en el cuello y tan solo le recetaron paracetamol, sin embargo, en realidad padecía de cáncer en etapa 4.

Le dieron paracetamol y luego antibióticos

El joven oriundo de Liverpool, Reino Unido, fue al doctor en agosto pasado por molestias en su cuello, además de sufrir problemas de sudor por las noches. Los doctores le dijeron que tenía los ganglios inflamados y le dieron paracetamol, conocido como acetaminofén en ese país.

Sin embargo, sus problemas empeoraron un día que despertó con la cara inflamada. "Ese fin de semana no paraba de decirme a mí y a mi madre: 'No me siento bien, está empeorando'. Una mañana se despertó con la cara hinchada, como si hubiera tenido una reacción alérgica", contó su hermana Kelsey Thomas a Liverpool Echo.

De todas formas, Kennedy fue a trabajar, pero su jefe lo mandó al doctor. Esa vez le dijeron que podría tratarse de paperas o de una obstrucción ganglionar, por lo que le recetaron antibióticos.

"Me mandó una foto de su cara un par de días después y se le había hinchado aún más", contó su hermana. Finalmente, fue al hospital y le realizaron una tomografía computarizada en la que le detectaron un tumor grande en el pecho que se había extendido al intestino y las amígdalas. Era linfoma difuso de células B grandes en estadio 4, una forma agresiva de cáncer.

"Es absolutamente devastador"

"Hay una diferencia de 12 años entre Kyle y yo. Yo tenía 12 años cuando mi madre lo tuvo y prácticamente ayudé a criarlo. Éramos muy unidos. Es absolutamente devastador… Ha sido una montaña rusa de emociones para toda la familia", sinceró su hermana.

"Teniendo en cuenta que tenía un bulto en el pecho, no tenía problemas para respirar ni nada parecido. Todas las noches, después del trabajo, iba al gimnasio o jugaba al pádel. Siempre estuvo en muy buena forma física", añadió.

A pesar de ello, Kennedy se mantiene optimista con su tratamiento de quimioterapia. Tras la primera sesión "estuvo en cama una semana entera, cansado y con náuseas. Pero esta vez, solo necesitó reposo un par de días. Es como si tuviera una fuerza interior; quiere afrontarlo de frente", destacó su hermana.

