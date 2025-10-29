El "extremadamente peligroso" huracán Melissa toca tierra en Cuba y deja 10 muertos en el Caribe

29 oct. 2025 - 07:14 hrs.

¿Qué pasó?

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba este miércoles, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar con rachas feroces y lluvias torrenciales Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) calificó el huracán de "extremadamente peligroso" a su llegada a Cuba, tras su paso por Jamaica, declarada "zona de desastre" por las autoridades. "Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico", indicó el CNH.

El ciclón ha provocado diez muertes, tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana. "Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba", declaró el CNH.

Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. "Será una noche muy difícil para toda Cuba, pero nos vamos a recuperar", escribió en X el presidente Miguel Díaz-Canel.

"Nos estamos inundando todos aquí"

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los feroces vientos y las lluvias que azotan Santiago de Cuba y llamados de personas que sufrieron daños en sus viviendas. "Se derrumbó una casa en Mariana de la Torre por favor dios mío", dice en un mensaje de Facebook un poblador de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla. "Nos estamos inundando todos aquí", alertó otra santiaguera en la misma red social.

En El Cobre, un pueblo de Santiago de Cuba, elementos de protección civil trataban de rescatar a 17 personas que quedaron varadas tras la crecida de un río y un deslizamiento de tierra. "Estamos resguardados y tratamos de mantener la calma", dijo Lionnis Francos, un reumatólogo que permanece aislado con las otras 16 personas, según el sitio estatal de noticias Cubadebate. El médico aclaró que no hay pérdidas humanas y que entre los atrapados hay dos niños y cinco adultos mayores.

Se prevé que el huracán cruce el este de Cuba durante la mañana del miércoles y avance más tarde por el sureste o centro de la Bahamas, para acercarse a Bermudas el jueves, indicó el CNH.

Melissa llegó a Cuba tras haber golpeado el martes a Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el peor que ha afectado a la isla desde que se tienen registros meteorológicos. La tormenta tardó horas en cruzar Jamaica, lo que disminuyó sus vientos al bajar hasta categoría 3 —desde el nivel máximo de 5— antes de volver a intensificarse.