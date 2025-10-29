Huracán Melissa se fortalece a categoría 4 mientras se acerca a Cuba

29 oct. 2025 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

El huracán Melissa se intensificó hasta alcanzar la categoría 4 a medida que gana velocidad sobre el mar Caribe y se aproxima al este de Cuba, informó el martes por la noche el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La tormenta tardó horas en atravesar Jamaica, un trayecto que debilitó sus vientos hasta categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, antes de volver a subir a categoría 4.

"Se espera que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, Bahamas y cerca de Bermudas", indicó el NHC en su último boletín, antes de agregar que tocará tierra en Cuba "como un huracán mayor extremadamente peligroso en las próximas horas".

Melissa llegó sobre el mediodía a Jamaica como un huracán categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el peor huracán que ha afectado a la isla desde que se tienen registros meteorológicos.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una "zona de desastre". Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las autoridades habían llamado a la población a tener cuidado con los cocodrilos, que debido a las inundaciones podrían representar una amenaza. Por otro lado, la potencia de Melissa supera la de algunos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Todo sobre Mundo