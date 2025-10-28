Maduro corta el gas: Venezuela suspende acuerdos con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

28 oct. 2025 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

El régimen de Nicolás Maduro suspendió este lunes el acuerdo energético que mantenía Venezuela con Trinidad y Tobago, horas después de que Puerto España acogiera un buque de guerra de Estados Unidos para realizar ejercicios militares.

Caracas y Puerto España suscribieron en 2015 un amplío acuerdo de cooperación en materia de gas que Nicolás Maduro decidió romper al considerar que su vecino se sumó a la "amenaza" de las operaciones estadounidenses en el Caribe.

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", declaró el mandatario en televisión.

Maduro además se descargó contra la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, a quien llamó una "alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales".

Trinidad y Tobago apoya el operativo que Estados Unidos desplegó con siete buques de guerra frente a las costas de Venezuela con el argumento de combatir el narcotráfico. De hecho, el archipiélago acogió el domingo el buque USS Gravely (DDG-107) para realizar ejercicios conjuntos con Washington, en medio de sus operaciones.

La relación bilateral entre Venezuela y Trinidad se deterioró desde que Persad-Bissessar llegó al poder con un discurso contra la migración venezolana y muy alineado con Washington. Antes de la suspensión, la primera ministra trinitense señaló a la agencia de prensa AFP que su país no es susceptible a "ningún chantaje político".

"Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", afirmó Persad-Bissessar en un mensaje de texto.

