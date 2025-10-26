Venezuela denuncia provocación militar por ejercicios de Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a sus costas

26 oct. 2025 - 20:01 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció el domingo una "provocación militar" a propósito del inicio de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela.

Caracas reaccionó a la llegada este domingo del buque de guerra estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

"Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe", indicó un comunicado divulgado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Venezuela anuncia la captura de "mercenarios" vinculados a la CIA

El gobierno además anunció la captura de "un grupo mercenarios" vinculados por la agencia de inteligencia estadounidense (CIA).

El barco era visible el domingo por la mañana frente a Puerto España, constataron periodistas de la AFP en la capital trinitense.

Caracas indicó que "no se trata de ejercicios defensivos: se trata de una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense".

El gobierno venezolano indicó que tras a la captura de "mercenarios" determinaron "que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago, o desde el propio territorio trinitense o venezolano, que genere un enfrentamiento militar completo".

La administración de Maduro acusó a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, de haber "renunciado a la soberanía de Trinidad y Tobago" para alinearse con Estados Unidos.

Esto convierte "su territorio en un portaviones de Estados Unidos para la guerra en todo el Caribe contra Venezuela, contra Colombia y contra toda Suramérica", añadió el comunicado.

