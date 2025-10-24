Video muestra décimo ataque de EEUU contra presunta lancha narco: Seis personas murieron

24 oct. 2025 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su ataque número 10 durante la madrugada de este viernes contra una presunta narcolancha, con un balance de seis muertos, anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

La embarcación operaba para el Tren de Aragua, aseguró el secretario de Defensa en la red X. "Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos", agregó. El ataque tuvo lugar en "aguas internacionales".

Hasta ahora han muerto 43 personas en la ofensiva marítima estadounidense, según el conteo provisional de la Agencia AFP a partir de datos del Pentágono. Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda", añadió el jefe del Pentágono. "Ya sea de día o de noche, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos".

Colombia dice que Estados Unidos está cometiendo "ejecuciones extrajudiciales"

Gobiernos de izquierda en la región, como Venezuela o Colombia, protestan por lo que consideran ataques letales sin pruebas. Estados Unidos está cometiendo "ejecuciones extrajudiciales", afirmó el jueves el Presidente colombiano, Gustavo Petro, que mantiene un pulso particular con Donald Trump.

El Presidente Trump avisó al inicio de su actual mandato que estaba dispuesto a utilizar todo el potencial militar estadounidense para acabar con las rutas del narcotráfico y con los líderes de los cárteles. Para ello declaró a los cárteles como el de Sinaloa o Tren de Aragua "organizaciones terroristas", mediante decreto presidencial.

Ello permitiría a Washington, según el gobierno, utilizar las mismas herramientas que usó durante dos décadas en todo el mundo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 de Al Qaeda.

