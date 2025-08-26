Era torturado en vivo: Francia abre investigación sobre la plataforma Kick tras una muerte en directo

26 ag. 2025 - 15:09 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia francesa abrió una nueva investigación contra la plataforma de streaming Kick, apenas una semana después de haber iniciado otra indagatoria por el caso de un hombre de 46 años que habría muerto durante una transmisión en vivo.

La víctima fue identificada como Raphaël Graven, conocido en internet como “Jean Pormanove” o “JP”, quien falleció el lunes 18 de agosto tras ser agredido por dos compañeros durante un live. Este tipo de situaciones eran recurrentes en sus transmisiones, donde solía ser humillado y sometido a torturas.

Nueva investigación a Kick

Esta nueva investigación busca determinar si Kick difundió "a sabiendas videos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona", anunció el martes la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

Los investigadores también tratarán de determinar si la plataforma australiana cumple con la normativa europea sobre servicios digitales (DSA).

Los responsables de la empresa arriesgan una pena de 10 años de cárcel y una multa de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares) en caso de confirmarse su responsabilidad.

La muerte de Graven

Raphaël Graven murió cerca de Niza, en el sureste de Francia, durante una retransmisión en directo en la plataforma, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por dos compañeros. Según los promotores del canal, se trataba de contenidos guionizados.

El fiscal Damien Martinelli había afirmado la semana pasada que los forenses consideraron que la muerte "no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero".

Con casi 200.000 seguidores, el canal "Jeanpormanove" llevaba meses mostrando a Graven siendo insultado, golpeado, amenazado e incluso disparado sin protección con proyectiles de paintball.