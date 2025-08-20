Investigan muerte de influencer transmitida en directo en Francia: Se grababa siendo humillado y torturado

20 ag. 2025 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

Raphaël Graven, de 46 años, creador de contenido francés conocido en internet como “Jean Pormanove” o "JP", murió el lunes después de ser agredido por dos compañeros durante una transmisión en vivo, una circunstancia que habitualmente se repetía en sus videos, donde solía ser humillado y torturado.

La situación aún no ha podido ser explicada con certeza por la policía francesa. De hecho, interrogó a testigos y confiscó pruebas, incluidos videos, indicó el fiscal Damien Martinelli en un comunicado al que tuvo acceso AFP.

“Se realizaron varias entrevistas con personas presentes en el momento de la muerte sin arrojar pistas sobre su causa”, detalló. Se ordenó una autopsia para el jueves. Graven había ganado seguidores con programas en vivo en internet en los que era objeto de abusos o humillaciones.

Raphaël Graven aseguró ganar hasta 6 mil euros por video

La investigación sobre la muerte de Graven sigue a otra indagación iniciada en diciembre por denuncias de malos tratos y humillaciones a personas vulnerables en videos con pagos en línea de los espectadores, en los que participaban los mismos protagonistas. En ese caso, “NarutoVie” y “Safine” fueron detenidos e interrogados en enero.

La policía también interrogó a las presuntas víctimas de los malos tratos, Graven y un hombre conocido como “Coudoux”, pero ambos negaron haber sufrido violencia, señaló Martinelli. Explicaron que los hechos “estaban amañados, destinados a generar notoriedad y ganar dinero”, agregó.

Coudoux declaró que llegó a ganar hasta 2.000 euros al mes por su participación, mientras que Graven “mencionó sumas de 6.000 euros” obtenidas por su empresa gracias a contratos con plataformas de streaming.

“Ambos afirmaron que nunca resultaron heridos, que eran libres de entrar y salir, y de tomar sus propias decisiones”, explicó el fiscal. También rechazaron someterse a exámenes médicos y psiquiátricos.

Los fiscales de la ciudad de Niza señalaron que Raphaël Graven murió el lunes en la cercana localidad de Contes.