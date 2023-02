Reportan dos tiroteos simultáneos en campus universitario en Estados Unidos

Alrededor de las 20:30 horas (hora estadounidense) de este lunes, se reportó un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos. Según información preliminar, se habrían percutado cinco disparos y habría varios lesionados y algunas personas fallecidas.

A través de su cuenta de Twitter, la organización estudiantil hizo un llamado a resguardarse, ya que el tirador se encuentra activo en el lugar.

"Ha habido disparos cerca de Berkey Hall en el campus de East Lansing. La policía está activa en la escena"

MSU ALERT: There have been shots fired near Berkey Hall on the East Lansing campus. Please secure-in-place immediately. Police are active on scene. More information to follow. pic.twitter.com/xa4KlwXJWN