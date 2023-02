Casos de "ovnis" en Estados Unidos: ¿Cuál ha sido la explicación oficial?

13 feb. 2023 - 12:00 hrs.

Tras la polémica por la aparición de dos globos de origen chino en Estados Unidos, el Pentágono sigue en alerta tras detectar otros tres objetos voladores durante los últimos días.

Si bien la procedencia de los dos primeros globos fue identificada rápidamente, las autoridades todavía no han hecho lo propio con los objetos hallados en estas últimas semanas. Tal incertidumbre ha llevado a la aparición de ciertas teorías sobre los elementos, las que sugieren que podrían ser de origen extraterrestre.

El último objeto fue derribado el domingo 12 de febrero, luego de que un avión de combate F-16 derribara un elemento con forma octogonal sobre el lago Huron, en la frontera con Canadá.

¿Se trata de ovnis?

Debido a la ciencia ficción, el calificar algo de “ovni” (objeto volador no identificado) lleva rápidamente a relacionar los artefactos con los alienígenas o extraterrestres. Sin embargo, cabe recordar que estos tipos de elementos sí pueden ser ovnis, pero con su origen en la Tierra.

De todas formas, si bien las autoridades estadounidenses han manifestado que no quieren seguir alimentando este tipo de teorías, el origen extraterrestre de los elementos no ha sido descartado.

¿Qué dijeron las autoridades?

Ante el clima de especulaciones, las autoridades estadounidenses realizaron un punto de prensa al mismo tiempo que se disputaba una nueva edición del Super Bowl.

El medio ecuatoriano El Universo constató que Glen VanHerck, general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, declaró que estos objetos podrían tener “algún tipo de globo en su interior”, lo que podría estar relacionado con los dos elementos anteriormente encontrados en cielos americanos.

El Pentágono analizará los restos de los artefactos derribados para determinar su procedencia, sin precipitarse a acusar a China con carencia de pruebas.

“No descartamos nada”

“En este punto, continuamos evaluando cada amenaza o amenaza potencial, desconocida, que se acerca a América del Norte con un intento de identificarla”, agregó VanHerck.

Cuando fue preguntado por el posible origen extraterrestre, VanHerck sentenció que “no descartamos nada. Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen. No lo he descartado”.

Podría tratarse de espionaje

El ufólogo (persona que se dedica a la investigación de objetos voladores no identificados) Rodrigo Fuenzalida, estuvo en contacto con Mucho Gusto, donde señaló que los elementos “podrían ser prototipos de espionaje, probablemente de China”.

“En este caso podría ser algún tipo de tecnología, algún tipo de dron desarrollado a puertas cerradas que no es de conocimiento de Estados Unidos. Esto apunta a identificar a un enemigo”, agregó.

Fuenzalida además se refirió a las explicaciones que han dado las autoridades estadounidenses, asegurando que se trataría de “información muy confusa”.

“En tres días se produjeron cuatro derribos de cuerpos que son descritos de manera distinta: un cuerpo del tamaño de un automóvil, alargado; el último cuerpo era de forma octogonal y hay uno que fue captado en radares. Hubo persecución, pero no hubo derribo”, finalizó.