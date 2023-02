Derriban un "objeto sin identificar" que sobrevolaba el espacio aéreo de Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el sábado que un caza estadounidense derribó un "objeto sin identificar" en el noroeste del país, un día después Washington derribara otro aparato sobre Alaska.

"La fuerza aérea de Canadá y de Estados Unidos actuaron en conjunto y un F-22 de Estados Unidos disparó al objeto", tuiteó Trudeau.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.