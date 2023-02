Devolvió una bolsa con dinero que encontró en la calle y terminó recibiendo una lujosa recompensa

09 feb. 2023 - 15:00 hrs.

Una mujer de 65 años de edad es protagonista de una emotiva historia en Estados Unidos y que es digna de admirar por la nobleza que demostró, lo que le valió recibir una lujosa recompensa.

Resulta que Dianne Gordon se desempeña como vendedora en un supermercado local en el estado de Michigan y desde aproximadamente un año que su vehículo está fuera de servicio. Por lo mismo, todos los días camina casi cinco kilómetros para llegar a su trabajo.

En una de estas caminatas, en pleno invierno, encontró una bolsa de plástico que tenía un "tesoro" en su interior y que estaba en las cercanías de una estación de servicio. Ese hallazgo le pudo servir para mejorar su situación, pero prefirió realizar un noble gesto.

El aplaudido gesto de Dianne

Lo que la mujer encontró fue un monto de casi 15.000 dólares —lo que en pesos chilenos corresponde a cerca de 12 millones—, dinero que no estaba en efectivo, sino mediante gift cads de boda, ya que sus dueños eran una pareja que recién había contraído matrimonio.

En vez de quedárselo y utilizarlo para la compra de un auto nuevo con el que podría transportarse para llegar a su trabajo, Dianne entregó la bolsa en la recepción de la gasolinera: "Me enseñaron que si no te pertenece, no lo guardas", declaró la adulta mayor a la prensa estadounidense.

La recepcionista, identificada como Hailey Nickolopoulos, dijo que "cualquiera podría haberse ido con el dinero", y aseguró que pertenecería a una pareja que había pasado por la estación, la que estaba vestida como si hubiesen estado en una boda.

Tras llamar a la policía para que se contactaran a los dueños del botín, la joven agregó que "bromeé con el oficial de policía que debería casarme, porque eso es mucho dinero. Me alegro de que se haya devuelto a las personas adecuadas con seguridad".

La lujosa recompensa que recibió

Matthew Ivory, teniente del Departamento de Policía, señaló que Dianne "hizo lo correcto. Era hora de hacer algo bueno por alguien que hizo algo bueno".

Eso es lo que exactamente ocurrió, gracias a Stacy Connell, esposa de un oficial de policía que se emocionó al escuchar esta historia: "Como cónyuge de un uniformado, normalmente escucho cosas malas, así que esto obviamente fue conmovedor. Esperaba que pudiéramos ayudarla a conseguir un automóvil, ya que podría haber entrado en cualquier concesionario y haber usado ese dinero" que encontró en la bolsa, dijo la mujer.

Fue así como Stacy levantó una campaña de recaudación de fondos y logró reunir 71.000 dólares (alrededor de 56 millones de pesos chilenos), los que fueron utilizados para la adquisición de un lujoso automóvil: un Jeep Compass de color verde.

"Nunca esperé algo como esto. Estoy sorprendida, solo estaba haciendo lo que me enseñaron a hacer (...) Mi nieto tiene 13 años y juega hockey; mi nieta tiene 11 años y hace gimnasia, y todavía no la he visto jugar ni hacer gimnasia. Así que va a ser muy importante que pueda verla hacer eso", concluyó una emocionada Dianne.