"Lo amo sin importar la edad que tenga": Joven se casa con su pareja 60 años mayor y ahora piensan tener hijos

¿Amor o interés? Miracle Pogue es la única que conoce la respuesta verdadera. Es criticada por cientos de personas luego de anunciar en redes sociales que se casó con su novio de 85 años de edad: ella tiene 24.

La mujer conoció a su actual esposo en una lavandería de Estados Unidos. Al sentir que había algo más que una sencilla amistad, iniciaron una relación sentimental sin importar los prejuicios.

Charles es el nombre de su enamorado. Es un agente de bienes raíces jubilado que quiso disfrutar los últimos años de su vida al lado de una mujer que lo amara.

La joven de 24 años asegura que nunca le ha interesado la edad de su esposo. De hecho, contó que supo la edad de Charles en una de las tantas conversaciones.

“Él me dijo que nació en 1937. Jamás pensé que podría tener más de 70 años porque se ve muy bien. Lo amo sin importar la edad que tenga, no importa si tiene 100 o 55”, expresó en la entrevista.

