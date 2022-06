Motochorros golpearon a embarazada para robarle: médicos tuvieron que practicarle una cesárea

06 jun. 2022 - 18:36 hrs.

Tamara, que tenía 38 semanas de embarazo, el jueves pasado iba de regreso a su casa después de participar en una reunión en el colegio de su hija. Sin embargo, jamás pensó que en ese instante sería víctima de un asalto en un barrio de Santa Fe, Argentina.

En una esquina del sector, y a una cuadra de su casa, la joven de 24 años fue sorprendida por dos motochorros que llegaron armados para intimidarla y robarle sus pertenencias, informa Clarín.

La víctima de este hecho contó que uno de los asaltantes le golpeó la panza para que ella le pasara su teléfono móvil. En ese momento, producto de la tensión y la incertidumbre, fue cuando "rompió bolsa".

"Estaba muy asustada y empecé a gritar"

Tamara, en una primera instancia, detalló que ya venía de presentar cierto malestar: "Ya en la reunión de colegio empecé con algunos dolores de panza y antes de llegar a mi casa se me cruzan estos sujetos", sostuvo.

En esta línea, la afectada recalcó que "uno de ellos (los delincuentes) me corrió, me agarró de atrás, sacó un revólver, me tiró contra la pared y me empezó a pegar en la panza, pidiéndome el teléfono".

A raíz de lo anterior, manifestó que "me sacaron el celular, fotocopias que traía, el DNI y el carnet de la obra social que lo tiraron a media cuadra".

En medio de esta situación, los asaltantes huyeron y la dejaron tirada en el suelo. A partir de allí, Tamara comenzó a pedir auxilio, hasta que recibió ayuda de una vecina.

¿Qué ocurrió con el parto?

La víctima comentó que en aquel instante "estaba muy asustada y empecé a gritar desesperada a pedir ayuda; pero no salía nadie hasta que vino la chica que vive a la vuelta de mi casa, que me vio y me ayudó. Ella me llevó a la clínica y ahí me hicieron la cesárea".

La joven debió ser trasladada de urgencia al médico, donde los especialistas le practicaron la cesárea, aunque no hubo mayores problemas, puesto que su hija Pilar nació y se mantuvo fuera de peligro, al igual que ella.

Por otra parte, la policía detalló que se logró la detención de dos individuos, uno de 21 años y otro de 30, con antecedentes, y que, al parecer, serían los dos motochorros involucrados en el violento robo.