Entrenan ratas para llevar micrófonos y poder comunicarse con víctimas de terremotos que quedan atrapadas

En África Oriental están desarrollando un proyecto que consiste en entrenar ratas y equiparlas con pequeñas mochilas con micrófonos, con la finalidad de enviarlas a los escombros que se producen tras un terremoto, para que los equipos de rescate puedan hablar con los sobrevivientes.

Según informa El Imparcial, hasta el momento este innovador proyecto cuenta con siete ratas que han sido entrenadas, a las cuales les tomó solo dos semanas para aprender su labor.

En un principio, los científicos impulsores de la iniciativa están utilizando prototipos de mochilas que contienen un micrófono y están enviando a los roedores entrenados a escombros de simulacros.

El proyecto "Hero Rats" está siendo desarrollado por la científica escocesa Donna Kean, de 33 años, quien ha estado en Morogoro, Tanzania, durante un año, trabajando con APOPO, una organización sin fines de lucro que se dedica al trabajo con ratones.

