Estudiante escapa de su casa para ir de vacaciones y la matan: 13 años después hallan los restos de Brittanee Drexel

18 may. 2022 - 07:00 hrs.

Trece años después la familia de Brittanee Drexel obtuvo respuestas a su ausencia. La estudiante desapareció en Carolina del Sur, en 2009, y apenas el 11 de mayo encontraron sus restos en un bosque del condado de Georgetown, Estados Unidos, informó esta semana el FBI.

La adolescente al momento de su desaparición tenía 17 años. Por el caso, hay un hombre de 62 años detenido. Fue identificado como Raymond Moody y es el principal sospechoso.

#BREAKING UPDATE: The remains of Brittanee Drexel were found in a wooded area in Georgetown on May 11, 2022. pic.twitter.com/kbBMFWuglP — WPDE ABC15 (@wpdeabc15) May 16, 2022

A Brittanee Drexel la asesinaron el día de su desaparición

En el 2009, la adolescente viajó con sus amigas desde Nueva York hasta Carolina del Sur para vacacionar en Myrtle Beach. Lo último que se supo de ella es que salió de la habitación de un amigo en el Blue Water Resort para caminar hasta el lugar donde se hospedaba. Cuando estaba a mitad de su recorrido desapareció.

After 13 years an arrest in the case of then 17 year old Brittanee Drexel has been made.



Officials confirmed her body was found and the remains were identified by dental records.



More details tonight at 5,6,7 and 11 on @wpdeabc15 pic.twitter.com/XDLrfOj6p3 — Emma Parkhouse (@emmaparkhouseTV) May 16, 2022

La búsqueda comenzó desde entonces. Y es ahora, 13 años después, que encuentran sus restos sepultados al sur de Myrtle Beach y a menos de tres millas del lugar donde el principal sospechoso del caso se hospedaba en aquel entonces, pues también vacacionaba en el condado.

Según la versión aportada por las autoridades, a Brittanee la violaron y estrangularon el mismo día de su desaparición.

A former "person of interest" in the Brittanee Drexel case is in custody. Raymond Moody is a convicted child rapist who had been paroled after spending 20 years in prison. Sources say an update in Brittanee's case is expected "soon." Watch @news10nbc for developments. pic.twitter.com/6PzQDWl84x — Nikki Rudd (@whec_nrudd) May 10, 2022

Dawn Drexel, madre de la adolescente, contó que cuando supo del viaje que planeaba hacer su hija le prohibió que fuera, pero la joven no le hizo caso.

La mujer aseguró a CNN que el hallazgo de los restos de Brittanee le generan una sensación agridulce, por un lado podrá tener paz al saber que este capítulo llegó a su fin, pero por otro le causa dolor conocer la forma en que murió.

"Esta es realmente la pesadilla de una madre. Estoy de luto por mi hermosa hija Brittanee como lo he estado durante 13 años. Pero hoy es agridulce. Estamos mucho más cerca del cierre y la paz que hemos estado esperando desesperadamente", dijo durante la conferencia de prensa.