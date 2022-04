"Arma las maletas y ándate de casa": cancela matrimonio porque la novia puso en peligro al perro en despedida de soltera

27 abr. 2022 - 13:00 hrs.

Determinante fue la decisión que tomó un hombre de 28 años de cancelar su boda luego de que su prometida pusiera en peligro a su perro en su despedida de soltera. La mujer habría descuidado al can y este habría bebido alcohol, lo que casi le causa la muerte.

A través de la plataforma de mensajería Reddit, el hombre contó su historia, la que ocurrió en Estados Unidos. Su exnovia realizó su despedida de soltera en su casa, donde también tenían a su perro. Sin embargo, pese a los pedidos de que lo cuidara, la mujer hizo caso omiso.

"Mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta", explicó él.

Casi mata a su perro

La fiesta de despedida de soltera se llevó a cabo con total normalidad, sin embargo, una llamada a las cinco de la mañana de parte de ella lo alertaría sobre el estado de salud del perro.

“Aparentemente, las chicas pensaron que sería genial poner todo en mesas bajas de café, dejar que el perro deambulara, en lugar de ponerlo en la habitación y luego emborracharse y no darse cuenta de que el animal se estaba comiendo todo”, compartió indignado el hombre.

En consecuencia, el perro había estado presente durante toda la fiesta y bebido y comido todo lo que estaba a su alcance. El perro fue llevado rápidamente al veterinario, logrando ser estabilizado y desintoxicado.

"Arma las maletas y ándate"

Pese a que pudo haber sido un hecho aislado, el hombre tomó una dura decisión respecto a la mujer y a su matrimonio: decidió terminar el compromiso luego de cuatro años de novios y seis meses de compromiso.

“El casamiento queda suspendido. Arma las maletas y ándate de casa”, le dijo y agregó que “si bien se sorprendió, tomó sus cosas y se fue”, agregó el ahora exnovio.

Todos contra él

Su decisión no quedó entre ambos, sino que rápidamente se enteró toda la familia. En un lapso de dos horas, tenía su teléfono colapsado de mensajes de parte de su familia y la de que pudo haber sido su esposa.

“Dos horas después, me bombardean mensajes en Messenger, WhatsApp, de sus hermanas, hermano, la esposa de su hermano, su madre, sus amigos, diciéndome que estoy loco por hacerle esto después de cuatro años”, cuenta.

“Mi madre dijo: ‘Bueno, fue un error, no lo hizo a propósito, además, ¡el perro no murió!’. Qué suerte, ¿eh? ¡Mi perro no murió!. Mi hermana estaba horrorizada porque cancelé la boda por eso e incluso mi padrino dijo que podría haber reaccionado de forma exagerada", contó el joven.

Es por este hecho que se cuestionó el hecho de continuar la relación: "Supongo que me di cuenta de que no quiero pasar mi vida con alguien que tiene un desprecio tan marcado por la vida humana o animal".

Reacciones

Si bien hubo comentarios que alabaran la decisión del sujeto, otros lo tildaron de "exagerado" y que había tomado este hecho como excusa para deshacerse de la mujer.

"Claramente, ella no significaba mucho para ti. Si tu perro era más importante que tu mujer, la relación ya estaba mal de antes", respondió un usuario.