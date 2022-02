"Me va a encontrar": joven asegura estar en peligro por amenazas de exnovio que fue a la cárcel por matar a su padre

Rafael Azulay, de 27 años y médico de profesión, fue acusado de asesinato tras matar a su padre a balazos en el año 2018. Asimismo, también enfrentó cargos por amenazar a su madre y estrangular a su novia. Ella, actualmente, acusa estar en peligro ahora que está en libertad.

Asesinato “involuntario”

Fue en mayo de 2018, en Weston, Florida, Estados Unidos, cuando asesinó a su padre y luego, con la misma pistola, se disparó en la cabeza y el estómago. Sin embargo, sobrevivió, reportó NBC 6.

Al momento de ocurrir este asesinato, Azulay había salido de la cárcel luego de haber sido acusado por violencia doméstica en contra de su exnovia por estrangularla y maltrato psicológico.

Asimismo, también enfrentó cargos por amenazar a su madre, Dina Azulay. Pese a ello, fue ella quien lo defendió y aseguró que fue “accidental”, por lo que rebajaron la sentencia a “homicidio involuntario”.

Pese a ser condenado, pasó dos años de arresto domiciliario y tendrá libertad condicional por 10 años por el cargo de homicidio involuntario. Asimismo, debió renunciar a su licencia como médico.

"Me va a encontrar"

El que haya salido de la cárcel es lo que, actualmente, preocupa a Ángela, exnovia del exfuncionario de la salud, y que en el mismo medio, declaró estar aterrorizada por lo que puede llegar a hacer el hombre.

Según su relato, sufrió abusos y violencia por parte de Azulay durante 2013 y 2018, que fue el momento cuando se atrevió a denunciarlo.

"Me preocupa mi seguridad y la seguridad de mi familia. Creo que él me va a encontrar y él me va a matar, y luego se va a suicidar”, indicó la mujer, alegando que no lo hizo antes porque recibió amenazas de que podría matar a su madre.