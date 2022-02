"Mi pelo se ve mucho más saludable ahora": Joven vegana lleva 6 años sin usar shampoo y se defiende de las críticas

Laura Ashley es una joven estadounidense que hace seis años tomó una difícil decisión: no lavar su pelo con shampoo ni usar acondicionador. Pero todo tiene una explicación y así se lo hizo ver a sus seguidores en TikTok, donde entregó diversos tips para aquellos que quieran seguir sus pasos o cambiar sus hábitos de cuidado.

La usuaria de 27 años dio a conocer el método "no poo", el cual dice seguir y que se ha transformado en una tendencia en varias partes del mundo, informa La Nación.

Este método rechaza los productos que puedan dañar el cuero cabelludo y busca que se utilicen otro tipo de ingredientes para lavarse el pelo, como por ejemplo, solo agua, miel o incluso vinagre.

El proceso de la joven

Pero la joven oriunda de California no ha estado libre de las críticas por parte de los cibernautas, que han emitido una serie de comentarios, como "debes ser apestosa" o "poco higiénica".

Sin embargo, dejó en claro que los comentarios de este tipo "no me molestan en lo más mínimo. Cualquier opinión de la gente sobre mí y mi pelo, la leo a carcajadas".

A raíz de lo anterior, Laura decidió explicar cómo llevó a cambiar su estilo de vida y aclaró que todo comenzó buscando por Internet.

"Había visto cosas en Internet sobre algunas personas que no usaban shampoo y cuanto más comenzaba a sumergirme, más quería tomar todo en mis propias manos y tener tanta responsabilidad como pudiera", afirmó.

Así fue como empezó a preguntarse de qué estaban hechos los productos de limpieza: "Fue una especie de experimento. Recuerdo haber pensado: '¿Puedo hacer mi propio shampoo? ¿Realmente necesitamos confiar en todos estos productos?'", expresó.

"Mi pelo se ve mucho más saludable ahora"

Al día de hoy, la joven indicó que esto le ha traído varias ventajas en su diario vivir: "Mi pelo se ve mucho más saludable ahora. Solía ser liso y estaba constantemente usando calor y apelmazándolo con productos. Ahora dejé todo eso y tengo rulos naturales", comentó.

"Es agradable... me despierto, me ducho y me gusta mi cabello. También es mentalmente más saludable, porque es importante estar cómodo. No es una cosa de 40 minutos arreglar mi cabello por la mañana. Se siente más saludable y también crece más rápido", manifestó la joven.

En esta línea, la joven reveló que es vegana y que la dieta que sigue le ha ayudado a complementar este proceso: "Como crudivegana, todo lo que como son frutas y verduras, por lo que no se puede liberar mucha basura de mi cuerpo. Como muy limpio, así que no tengo toda esa acumulación o grasa", dijo.

La rutina de la joven

Al mismo tiempo, Laura detalló que al inicio utilizaba ingredientes como bicarbonato de sodio y vinagre para lavar su cabello, pero hace seis años cumple con una rutina estricta que le ha hecho dejar de lado estos productos.

"En este momento, mi rutina es cepillarme el pelo antes de ducharme. Me meto en la bañera y lo lavo con mis manos y agua, masajeo el cuero cabelludo para estimularlo y paso un peine de dientes anchos", sostuvo.

No obstante, agregó que "una vez que salgo, me envuelvo el cabello con una toalla durante media hora y luego me pongo un poco de aceite de argán o de romero. Dejé de usar el shampoo de los supermercados porque hay muchas cosas añadidas", concluyó.