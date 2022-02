"El show debe continuar": Dino Gordillo se presentó en festival a horas de la muerte de uno de sus hijos

El sábado pasado, el humorista chileno, Dino Gordillo, debía presentarse en un festival de Vicuña, región de Coquimbo. Horas antes del espectáculo, recibió la noticia de que su hijo, Aldo Guzmán, había fallecido.

Pese al delicado momento, el comediante decidió dar el visto bueno y realizar el show igualmente. "No es necesario que te presentes, ya veremos cómo lo solucionamos", le recomendó el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo. No obstante, prosiguió con lo acordado.

"Lo voy a hacer en honor a mi hijo"

Fue la hija de Dino Gordillo y su productora, Camila Guzmán, quien llamó al alcalde para darle esta fatal noticia de que su hermano, de 41 años, falleció.

"Camila me dijo 'mi papá está mal, pero él cree que tiene actuar", detalló el alcalde de Vicuña. Sin embargo, Dino Gordllo decidió hacerlo para rememorar a Aldo: "Lo voy a hacer en honor a mi hijo".

"El show debe continuar"

El show en el Carnaval Elquino duró aproximadamente 35 minutos luego de haber tenido su inicio cerca de las 22:10.

"Hizo una presentación extraordinaria, hablaba de sus hijos, de su señora, su hermano. Fue genial y la gente se rió muchísimo. Nadie hubiese imaginado lo que pasó", detalló Vera a LUN.

Cuando le pidieron continuar, el humorista no pudo. Fue en ese momento que le dedicó unas palabras a su hijo: "Tengo un corazón muy delicado. Me subí porque le prometí a mi hijo, que en paz descanse, a mi ángel, que me iba a subir al escenario porque él habría estado muy feliz. El show debe continuar".

Pese a que fue contactado por el mismo medio, declinó a dar declaraciones. Quien sí las dio, fue su hija Camila, quien confirmó el fallecimiento de Aldo y que "es un momento bastante difícil para todos".

Revisa las palabras de Dino Gordillo al finalizar el show

Todo sobre Famosos chilenos