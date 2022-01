Dos cohetes disparados desde el enclave palestino de Gaza cayeron el sábado en el Mediterráneo frente a la ciudad de Tel Aviv, informó el ejército israelí.

Las sirenas no se dispararon y el sistema de interceptación de cohetes no se activó, dijo el ejército en un comunicado. Las autoridades no indicaron al grupo sospechoso de lanzar los cohetes contra Israel.

La Franja de Gaza, sometida a un bloqueo israelí desde hace más de 15 años, está gobernada por el movimiento islamista Hamás, pero también hay otros grupos armados palestinos.

"A primera hora de esta mañana, dos cohetes disparados desde la Franja de Gaza cayeron en el mar Mediterráneo frente a la ciudad de Tel Aviv", indicó el ejército.

Israel y Hamás libraron una guerra de 11 días en mayo de 2021, la cuarta desde que el movimiento islamista armado tomó el poder en Gaza.

Desde que entró en vigor un frágil alto el fuego, se han disparado cinco cohetes o obuses desde Gaza hacia territorio israelí, según un informe anual del ejército publicado el 29 de diciembre.

