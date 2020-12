Sobre el asesinato de Joaquín Salazar, de 18 años, aún hay muchas verdades por conocer. La estrella y promesa del fútbol de origen latinoamericano fue apuñalado, el 28 de noviembre de 2020, en un parque de New York.

Joaquín era el único hijo varón de una familia oriunda de Uruguay y Perú, y vivía en la zona de Westchester, donde era admirado y querido por su comunidad.

Search For Answers After Peekskill High School Soccer Star Joaquin Salazar, 18, Stabbed To Death https://t.co/bBElCHz6js