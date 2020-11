Intestinos, corazones, hígados y otras vísceras de cerdo volaron este viernes en una ruda sesión parlamentaria en Taiwán en protesta por la decisión del gobierno de flexibilizar las restricciones para la importación de carne porcina de Estados Unidos.

No es la primera vez que los parlamentarios taiwaneses protagonizan sesiones turbulentas, pero el altercado del viernes fue bastante novedoso.

VIDEO: Opposition lawmakers hurled pig organs inside Taiwan's parliament to protest the government's decision to ease restrictions on pork imports from the United States https://t.co/dYsFteoBIY pic.twitter.com/tZdhWyPOTB