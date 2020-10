La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que "no es una opción" dejar al nuevo coronavirus circular libremente para que la población adquiera la inmunidad colectiva, como algunos han sugerido.

"Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático", declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

"Dejar vía libre a un virus peligroso, del que no comprendemos todo, es simplemente contrario a la ética. No es una opción", insistió.

