From today’s discovery in Saqqara. I was very happy to attend the unveiling of 59 newly discovered intact sarcophagi found in 3 burial shafts. The shafts also contained various statues and artifacts belonging to the deceased. The material is dated to Dynasty 26 and 27, which further supports the importance of Saqqara as a burial necropolis in the Late Period of ancient Egyptian history. سعدت جدا بحضور الإعلان عن اخر كشف اثري بمنطقة سقارة حيث تم الكشف عن ٥٩ تابوتا مدفونين في ٣ آبار دفن. ولحسن الحظ ان التوابيت كانت مغلقة وبداخلها مومياوات. كما تم العثور علي تماثيل ومواد دفن اخري تعود للأسرة ال٢٦ وال٢٧. ويؤكد هذا الكشف ان سقارة كانت تستخدم كجبانة بالعصر المتأخر من تاريخ مصر الفرعوني.