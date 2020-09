Dice que no fue su intención, que está profundamente avergonzado y que se está haciendo cargo de su error. Entre lágrimas el diputado argentino, Juan Emilio Ameri, pidió disculpas al país tras protagonizar un escándalo sexual en plena sesión del Parlamento.

"Quiero pedirle disculpas a todos los ciudadanos y ciudadanas... Quiero pedirle disculpas a mi familia, quiero pedirle disculpas a mi pareja también, a quien expuse a esta situación".

"Aprovechando que estaba la seña caída, que estaba fuera de la sesión... Cuando salió le pregunté cómo estaba la operación que se había hecho, cómo estaba la prótesis... Se sentó conmigo y en ese momento le di un beso en el seno sin darme cuenta que la señal había vuelto y se había reactivado la cámara", explicó Ameri respecto a la situación que le costó la salida de la Cámara de Diputados.

"Yo me equivoqué y tengo que pagar"

Debido a la pandemia, la sesión de los diputados se realizaba de manera remota, y al percatarse de la escena, el propio presidente de la Cámara interrumpió la sesión y anunció la suspensión del diputado.

"Los que hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa. Se considera desde este momento suspendido el diputado Ameri", anunció en ese momento Sergio Massa.

"Realmente es grave, grave, me hago cargo de la situación. Me avergüenzo profundamente de la situación... Me angustia mucho todo lo que está pasando", explicaba el diputado.

A las pocas horas, el diputado de la coalición gobernante Frente de Todos presentó su renuncia a la Cámara, que fue aceptada por el resto de los parlamentarios.

"La política tiene estas cosas, que uno no se puede equivocar. donde uno se equivoca, paga. Bueno, yo me equivoqué y tengo que pagar", dijo finalmente Ameri.

Otros incidentes en el Congreso argentino

Este impasse se suma al incidente que protagonizó el senador Esteban Bullrich, quien durante una discusión sobre la reforma judicial decidió utilizar una foto suya como fondo delante de la pantalla y así simuló estar presente en la sesión. Pero el senador olvidó desactivar el fondo al momento de hablar y su truco quedó en evidencia.

En su carta de renuncia el diputado Ameri reiteró sus disculpas y aseguró que no fue su intención "faltar el respeto" de la Cámara. Sin embargo, el video quedará en línea como un recordatorio de los extremos cuidados que hay que tener en las sesiones remotas de trabajo.