Una gran explosión afectó a un edificio de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Según información entregada por la policía, la causa del accidente fue causada por una fuga de gas.

El impacto del siniestro dañó el primer piso de la edificación y a un local de comida rápida, cuyas personas al interior fueron trasladadas al hospital debido a las heridas leves y moderadas que sufrieron, de acuerdo a los datos que entrega el diario local Khaleej Times.

A través de un comunicado, la entidad policial señaó que "se recibió un informe en la sala de operaciones sobre una explosión en un restaurante. Los equipos de intervención rápida se trasladaron de inmediato al Centro Al Falah en la Dirección de Emergencias y Seguridad Pública de la Policía de Abu Dabi".

Posterior al siniestro, los equipos de emergencia evacuaron a los residentes del edificio dañado y establecieron un cordón en el área para garantizar la seguridad del sector.

there was an explosion that happened in abu dhabi and my family lives near the place 😭😭 pic.twitter.com/qOHM0PNW4R