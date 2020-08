La historia de Jordan se hizo viral a través de las redes sociales, luego de haber revelado que su mayor deseo era encontrar una familia en Oklahoma, Estados Unidos, para estar cerca de su hermano menor, quien fue adoptado en esa misma ciudad.

“Simplemente me gustaría tener una familia a la que llamar mamá y papá, o simplemente mamá o simplemente papá. Realmente no me importa", fueron las palabras del niño de 9 años, que solo deseaba sentir el calor de un hogar.

Las palabras del pequeño recorrieron el mundo entero y generaron una recepción gigantesca de solicitudes de adopción, de hecho, actualmente se contabilizan más de 5 mil peticiones de familias norteamericanas, que quieren la custodia del menor de edad. Sin embargo, no se ha tomado una decisión hasta el momento.

UPDATE: Jordan’s story has been viewed more than 2 million times! His permanency planning worker is hopeful Jordan will find his forever home through the outpouring of inquiries. https://t.co/9q5AStHTHK