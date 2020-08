La tormenta tropical Laura, que podría convertirse en huracán el martes, transitaba este lunes por la zona central de Cuba luego de causar al menos 13 muertos en Haití y República Dominicana, mientras apunta hacia Estados Unidos, que ya está bajo amenaza del debilitado ciclón Marco.

Laura ocasiona lluvias y penetraciones del mar en territorio cubano, sin que se reporten grandes daños, aunque aún amenaza con adelantarse a los pronósticos y subir a categoría de huracán antes de dejar la isla caribeña.

Foto AFP- Haiti tras el paso de Laura

"Ha variado muy poco en su intensidad, se mantiene en los 100 km por hora (de vientos sostenidos), es una tormenta tropical, y ha variado poco su rumbo y su capacidad de traslación", dijo a la TV estatal el meteorólogo Elier Pila.

Para seguir el recorrido de esta tormenta, puedes ingresar a la página estadounidense Cyclocane, donde además especifican su fuerza y velocidad. También puedes seguirlo a través de Windy.com.

La tormenta tropical se desplaza a una velocidad de 33 km por hora, lo que le da poco tiempo de alimentarse de las altas temperaturas del mar, "un factor poco favorable para su desarrollo y, en términos de afectaciones, favorable para nosotros", agregó Pila.

Más temprano, su colega José Rubiera valoró la posibilidad de que Laura se convierta en huracán antes de lo esperado. "Está ahora a 100 km por hora y un huracán de categoría 1 sería de 119 km por hora. (...) No puede descartarse", agregó.

En Haití, Laura dejó el domingo un saldo de nueve muertos y dos desaparecidos, según reportes oficiales. En República Dominicana, con la que Haití comparte la isla La Española, Laura, dejó cuatro fallecidos por la misma causa.

Foto AFP- República Dominicana tras el paso de Laura.

Hasta el momento se prevé que tome fuerza recién al entrar en el Golfo de México, rumbo a Estados Unidos. "Después que pase Cuba es prácticamente seguro, cuando entre en el Golfo de México, que ya será un huracán", agregó Rubiera.

Ese pronóstico coincide con el del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), que prevé que Laura se convierta en huracán entre el martes y el miércoles, y alcance la zona costera estadounidense.

For #Laura, conditions are likely to begin deteriorating along the northern Gulf coast on Wednesday, but they could begin as early as Tuesday night for some areas. If you live near the #Louisiana or upper #Texas coasts, TODAY and TUESDAY are the days to prepare for the storm! pic.twitter.com/uqkmql4JOM