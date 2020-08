Su nombre es Jordan, tiene 9 años de edad y vive en Oklahoma, Estados Unidos. Durante los últimos seis años, el pequeño ha estado en hogares de crianza temporal. Sin embargo, las cosas han cambiado luego de que se viralizara un video en el que pide ser adoptado y tener una familia.

“Simplemente me gustaría tener una familia a la que llamar mamá y papá, o simplemente mamá o simplemente papá. Realmente no me importa", dijo el niño, quien ha contado su historia en medios norteamericanos.

Tras conocerse el deseo de Jordan, las solicitudes de adopción no se detuvieron. Decenas de personas comenzaron a pedir la custodia definitiva del niño. Sin embargo, existen especificaciones claras impuestas por el infante: Su futura familia tiene que ser de Oklahoma, ya que su hermano -que fue adoptado recientemente- vive en esa ciudad y no quiere separarse demasiado de él.

JUST ONE WISH: Jordan, a 9-year-old from Oklahoma who’s spent six years in foster care, was asked for three wishes; he said he had only one – a forever family – and tonight, he’s one step closer to his wish coming true. @DavidMuir reports. https://t.co/sPZgOGsi0W #AmericaStrong pic.twitter.com/b9hhBkn5BV