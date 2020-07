El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves postergar las elecciones del próximo 3 de noviembre, alegando que el coronavirus y el voto por correo amenazan de fraude el proceso.

"¿Retrasar la elección hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y segura???", se preguntó Trump en un tuit.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???