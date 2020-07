Una persona falleció el sábado en la noche en la ciudad de Austin, Texas, tras un tiroteo que se desarrolló en medio de una manifestación del movimiento Black Lives Matter, que lucha por las desigualdades raciales y la represión policial en Estados Unidos.

Video from the scene after a car pulled up and opened fire on protesters at Congress & Fourth. One victim is confirmed, their condition is unknown. CPR was administered on the scene.



