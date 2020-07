La exprimera dama estadounidense Michelle Obama anunció el jueves en las redes sociales que difundirá su propio podcast a partir del 29 de julio, exclusivamente en Spotify.

En el podcast, realizado por la productora Higher Ground fundada por el expresidente Barack Obama y su popular esposa, Michelle Obama dialogará con familiares como su madre y su hermano, colegas, amigos y entrevistará a varias personalidades.

"Mi esperanza es que esta serie pueda ser un lugar para explorar juntos temas significativos y analizar las muchas preguntas que todos estamos tratando de responder en nuestras vidas", dijo Michelle Obama en un mensaje de video difundido en las redes sociales.

"Quizás más que todo espero que este podcast ayude a los oyentes a abrir nuevas conversaciones -y conversaciones difíciles- con la gente que más les importa. Así es como podemos tener más comprensión y empatía uno por el otro", añadió.

Every relationship starts with a conversation.



