En 2015, Sio Agafili había obtenido la libertad, luego de haber sido juzgado por una serie de delitos en 2008. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que su pena había culminado y permaneció cuatro años y ocho meses más de lo establecido por la justicia.

Esto ocurrió en una cárcel de Samoa, país de Oceanía, donde se le imputaron dos condenas que debía cumplir de forma simultánea, según la justicia de ese país. La primera, fue dictada en 2008 por robo y hurto, en la que debía cumplir siete años de prisión. La segunda condena se dictó por haber participado en una fuga de presos, a la que se suponía que cumpliría cinco años.

Los días, semanas y hasta años pasaron y Sio no se dio cuenta de que ya estaba en libertad, situación que la policía del recinto carcelario tampoco hizo. Hasta que la justicia de ese país, revisó sus antecedentes y de inmediato, le entregó la libertad.

Perdió la noción del tiempo

Se trataban de dos condenas que Sio debía cumplir de forma simultánea, es decir, en total serían igual siete años de cárcel que comenzarían en 2008. Según las fechas, en 2015, el hombre debía haber sido puesto en libertad, pero él nunca dio aviso, ya que había perdido completamente la noción del tiempo.

Según informó el diario The Guardian, este hombre de 45 años de edad y padre de tres hijos sostuvo: "Nadie me dijo cuándo terminaba mi condena en la cárcel", y aseguró que "perdí la cuenta de los días entre rejas. No recordaba cuándo debía estar fuera, solo sé que tenía que cumplir mi tiempo".

El “error” salió a la luz, luego que el mismo preso preguntará la semana pasada cuánto quedaba pendiente de su condena. Fue entonces cuando el juez se dio cuenta que su libertad había llegado hace casi cinco años y que estaba cumpliendo una pena “extra” sin motivo alguno.

Al detectar el error administrativo, Sio fue puesto en libertad bajo fianza mientras espera la sentencia final del último juicio que tiene pendiente por participar en una fuga masiva de la cárcel de Tanumalala.

Con respecto al error, el abogado de Sio, Muriel Lui, informó a la prensa del país que va a pedir una indemnización para su cliente por los casi cinco años extra que pasó privado de libertad.