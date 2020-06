¿Qué pasó?

Un sospechoso fue abatido por la policía este viernes durante un ataque en Glasgow en el que seis personas resultaron heridas, incluido un agente, según anunció la policía escocesa en Twitter.

"La persona que recibió un disparo de la policía armada murió. Otras seis personas están en el hospital para recibir tratamiento por sus heridas, incluido un oficial de policía, que se encuentra en estado crítico pero estable.

UPDATE 15:25 ACC Steve Johnson said: "The individual who was shot by armed police has died. Six other people are in hospital for treatment to their injuries including a police officer, who is in a critical but stable condition. — Police Scotland (@policescotland) June 26, 2020

Situación "bajo control"

El centro de la ciudad de Glasgow, en Escocia, se vio empañada tras un grave incidente que terminó con al menos seis personas heridas, incluyendo a un oficial de la policía nacional, quienes fueron apuñaladas en las escaleras de un hotel de la zona, así informó este viernes las autoridades de seguridad de ese país.

"Fuimos informados de que un policía fue apuñalado, en un incidente en el centro de la ciudad de Glasgow", dijo la Federación de la policía escocesa.

News Alert : Major incident in #Glasgow city centre in Scotland - Reports of multiple people have been stabbed including a police officer in or around the Park Inn hotel.pic.twitter.com/FPCBq7S6qz — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 26, 2020

Según informó la policía, el incidente estaría ya bajo control, después de que varias unidades policiales se desplegaran en esta concurrida zona comercial de Glasgow, en un procedimiento de seguridad para mantener a los ciudadanos a salvo.

Asimismo, la Policía ha instado a los ciudadanos a evitar circular por las calles West George Street y Renfield Street, que han sido cerradas al tránsito de vehículos y peatones “hasta nuevo aviso”, ya que el procedimiento policial continúa.

"Los servicios de emergencia actualmente están lidiando con un incidente en West George Street en Glasgow (...) La situación está contenida en este momento y no hay peligro para el público en general", escribieron las autoridades a través de Twitter.

Emergency services are currently dealing with an incident on West George Street in Glasgow. The street is currently closed off and the public are asked to avoid the area at present. The situation is contained at this time and there is no danger to the general public. pic.twitter.com/xk5sDUTmtr — Greater Glasgow Police (@GreaterGlasgPol) June 26, 2020

A través de las redes sociales, la Primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, se refirió al incidente que dejó varios fallecidos a las afueras de un hotel del centro de Glasgow: "Los informes del Centro de la ciudad de Glasgow son realmente terribles. Mis pensamientos están con todos los involucrados", dijo.

Aprovechó la oportunidad de hacer un llamado a la población de no ser eco de noticias sin confirmar: "Estoy siendo actualizada a medida que la situación se aclara (...) no comparta información no confirmada", escribió en la red social.

Este "incidente", del que todavía se desconoce la motivación, se produce a solo días de que tres personas fallecieran en un atentado terrorista en la localidad de Reading, cuando un joven de 25 años de origen libio apuñaló a varias personas en un parque.