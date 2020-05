Jyoti Kumari, de 15 años, reconoce que la travesía que emprendió en bicicleta junto a su padre discapacitado, Mohan Paswan, fue un acto desesperado de sobrevivencia. La jovencita pedaleó 1.200 kilómetros desde Gurugram, un suburbio de Nueva Delhi, hasta su pueblo natal Darbhanga, en el estado de Bihar.

Durante siete días, Jyoti solo se concentró en regresar a casa antes de que la cuarentena por el coronavirus los matara de hambre en la capital de la India. “No tenía otra opción. No habríamos sobrevivido si no hubiera ido en bicicleta a mi pueblo”, declaró, a la agencia AP, el domingo 24 de mayo.

“Fue una decisión tomada en desesperación”, aseguró ya en su hogar. Allí cumple el confinamiento junto a su padre, quien no camina después de un accidente.

“Fue un viaje difícil”, explicó. “Hacía demasiado calor, pero no teníamos otra opción”, reiteró.

Kumari y su padre decidieron hacer el extenuante viaje, que duró diez días, antes de morir en Nueva Delhi donde se quedaron sin trabajo. Su papá era conductor de un triciclo motorizado alquilado, su propietario le exigió el pago de la renta y además amenazó con lanzarlos a la calle.

Por ello, decidieron comprar la bicicleta para llegar hasta su pueblo. “Sobrevivieron con la comida y el agua que les dieron extraños, y solo una vez Kumari le dio un descanso a sus piernas con un breve aventón en un camión”, afirmó AP.

Ella pedaleaba con su padre en la parte trasera de la bicicleta. Un gesto de amor que fue destacado hasta por Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

15 yr old Jyoti Kumari, carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle covering +1,200 km over 7 days.



This beautiful feat of endurance & love has captured the imagination of the Indian people and the cycling federation!🇮🇳 https://t.co/uOgXkHzBPz